SPAL, Semplici: "Abbiamo commesso troppi errori, gran partita della Roma"

© foto di Chiara Biondini

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, è intervenuto al termine del match perso contro la Roma (0-3 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

La prestazione della SPAL: perché non abbiamo visto la vostra parte migliore?

"Non siamo partiti male, poi purtroppo abbiamo commesso degli errori. Abbiamo subito il primo gol e lì ci siamo disuniti. La squadra ha dimostrato di non essere in giornata, poi c'è stata una grande partita della Roma, hanno una condizione fisica e mentale incredibile".

Cosa è mancato?

"Lucidità e coraggio, in certe circostanze siamo apparsi stanchi. Abbiamo pagato le tre partite. La differenza tecnica e fisica si è fatta sentire. Abbiamo perso questa partita, rimaniamo in corsa per la salvezza. Qualche giocatore ha giocato sforzando troppo".

Come li rimotiverà?

"Prima dobbiamo recuperare i giocatori, non abbiamo una rosa grandissima. Poteva essere una partita diversa, abbiamo dato filo da torcere a tutte le squadre. Cercheremo martedì di riprepararci al meglio per questo finale di campionato".

Basta la solidità per arrivare alla salvezza? O serve qualcosa di più?

"Sì, senza ombra di dubbio. A parte oggi, abbiamo raggiunto un’identità anche in fase difensiva. Dobbiamo essere equilibrati, dobbiamo produrre di più. Dobbiamo produrre qualcosa di più in attacco".