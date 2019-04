© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato dopo il successo in campionato contro la Lazio (1-0): "Partita bellissima contro una squadra straordinaria, la Lazio. La Spal ha interpretato bene la gara in tutte e due le fasi, il gruppo sta acquisendo mentalità. Abbiamo concesso solo un tiro all’inizio, siamo stati bravissimi a portarla dove volevamo. L’obiettivo è lì ma ancora lontano, oggi fare gli elogi a qualcuno dispiace, secondo me con la Roma abbiamo cambiato un po’ la negatività casalinga che avevamo. Viviano? Il portiere è lì per parare. La Lazio ci ha messo sotto a livello di fisicità ma poi non ha creato granché. Questa squadra ha dimostrato per l’ennesima volta che ha dei valori, non si vincono due campionati di fila e si centra la salvezza se non li si hanno", le parole riportate da estense.com.