Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Queste le sue parole: "Affronteremo una squadra di grande valore. Sarà una partita bella sotto tutti i punti di vista. Abbiamo le caratteristiche per giocare una buona gara, dimostrando in campo la nostra identità e le nostre qualità. Durante il percorso di questa stagione abbiamo mostrato di avere dei valori. La partita con la Juventus dovrà dare e non togliere alla SPAL, perché sarà un'esperienza straordinaria. Dovremo tirar fuori tutte le nostre risorse, giocando con personalità di fronte a un tale avversario, rispettando e cercando di utilizzare quella spregiudicatezza che serve in una partita di questo tipo".