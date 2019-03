© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in casa del Frosinone, il tecnico della Spal, Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Sapevamo di dover soffrire per fare dei punti qui a Frosinone, la squadra ha disputato un buon 1° tempo, ci siamo costruiti la nostra vittoria ma poi nel secondo tempo abbiamo concesso molto spazio a loro ma siamo stati bravi a limitarli, questo ci deve essere di insegnamento: non dobbiamo avere paura di vincere ma merito anche a questo Frosinone che ci ha provato in tutti i modi, abbiamo sofferto da squadra e a volte serve anche quel pizzico di fortuna che non guasta mai. L'anno scorso c'erano tanti esordienti, abbiamo fatto tesoro di quel cammino, sappiamo che il cammino è ancora lungo ma sappiamo che soffrendo come squadra possiamo toglierci qualche soddisfazione e arrivare all'obiettivo. Ringrazio i tifosi, speriamo di poter arrivare a questa salvezza".