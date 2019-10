SPAL, Semplici: "Abbiamo spento la luce dopo il due a zero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di DAZN a margine del ko della sua SPAL sul campo del Cagliari: "Nel primo tempo non meritavamo di andare sotto, poi c'è stato l'eurogol di Nainggolan. Sapevamo di affrontare una formazione in salute, di qualità, ma la squadra ha saputo ripartire, è stato bravo il loro portiere su Kurtic. Dopo il due a zero abbiamo spento un po' la luce, abbiamo rischiato di perdere in maniera più importante di quanto si fosse visto sul campo. Questo ci deve servire per crescere, dispiace perché per sessanta minuti la squadra aveva fatto bene. Sul raddoppio ci siamo messi in difficoltà da soli, bisogna essere più scaltri. Dobbiamo migliorare, ma se replicheremo i primi sessanta minuti daremo filo da torcere. Il primo tempo l'abbiamo fatto, potevamo fare meglio. È un aspetto da migliorare, ci sono tanti ragazzi nuovi che si stanno calando nella nostra realtà. La squadra è stata bene in campo, dispiace perché volevamo portare via dei punti importanti e non ci siamo riusciti. Non ho detto niente di particolare ai ragazzi, quello che mi interessa è quello che è successo dopo il raddoppio. Prima la squadra aveva mostrato carattere. Ancora una volta non raccogliamo niente fuori casa, bisogna fare meglio".