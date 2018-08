SPAL, Semplici: “Bologna superiore, offriremo grande prestazione”

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato alla vigilia della prima giornata di campionato contro il Bologna di Filippo Inzaghi. “Affrontiamo un avversario importante, che parte dall'ottima base dello scorso anno ma che ha cambiato lo staff tecnico. Sulla carta il Bologna è superiore a noi, ma penso che abbiamo le motivazioni per andare lì e fare una grande prova. Come in ogni gara - ha detto Semplici - saranno importanti i duelli individuali. Il loro modulo è simile al nostro, magari con caratteristiche differenti. Noi metteremo in campo la nostra identità che cerchiamo sempre di migliorare in allenamento”, le parole dell'allenatore estense.