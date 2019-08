SPAL, Semplici: "Al lavoro per completare la rosa. Valdifiori sarà utile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atteso dal debutto stagionale domani in Coppa Italia contro la Feralpisalò, il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato in conferenza stampa toccando vari temi legati all'attualità: "Il mercato? Stiamo lavorando per completare la rosa, ne abbiamo parlato anche ieri e proveremo a farlo. Una punta è uno di quei giocatori che stiamo cercando dato che alcuni giocatori non rientrano più nei piani tecnici e societari. Per quanto riguarda Valdifiori si è presentato in condizioni fisiche e mentali importanti, ci ha fatto piacere perché può tornare importante nel nostro gioco", alcune delle dichiarazioni riportate da estense.com.