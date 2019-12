Spal, Semplici: "Anno complicato ma possiamo arrivare all'obiettivo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Brescia, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici a Radio Rai 1 ha detto: "Il clima sicuramente è dovuto ai risultati, non è dei migliori, gran parte dei nostri tifosi ci sono stati vicini, ho detto loro che nonostante il ko non molliamo niente e siamo convinti che nonostante la vittoria mancata possiamo arrivare all'obiettivo. Dispiace perché abbiamo disputato una grande gara, abbiamo cercato di fare la gara e nonostante tutto gli episodi ci hanno dato torto. In questo momento le avversità ci vanno sempre contro, quindi bisogna far di necessità virtù a partite dalle assenze e dagli infortuni, il gruppo deve e può ritenersi all'altezza della categoria e del nostro obiettivo e nonostante la sconfitta non dobbiamo mollare niente. Troppe assenze? E' un'annata così, non solo in campo ma anche fuori non ci sta andando nei migliori dei mondi, ma bisogna cominciare a fare punti".