Spal, Semplici: "Antenucci straordinario. Vogliamo essere nuovo Chievo"

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato a Tutti Convocati su Radio24: "Il mestiere dell'allenatore? Si devono accettare critiche e complimenti quando arrivano, abbiamo le spalle larghe per questi momenti. Bologna ci porta bene, ma per noi è determinante tornare a giocare a Ferrara. La classifica dopo 2 giornate? C'è soddisfazione ed orgoglio per essere lassù con Juventus e Napoli che sono squadre straordinarie. Ma i tifosi sognano una salvezza più tranquilla e noi dobbiamo sfruttare il loro entusiasmo. Lo scorso anno io e i miei ragazzi eravamo esordienti in A, oggi abbiamo un po' di esperienza in più e la dobbiamo sfruttare per raggiungere il nostro obiettivo. Quest'anno la A è ancora più difficile, sta tornando il campionato più bello sia in alto che per la zona salvezza. Scudetto? La Juve mi sembra avanti perché si è rinforzata, ma Napoli, Inter e Roma mi auguro che diano filo da torcere fino alla fine. Antenucci? Ha fatto un gol straordinario, ha grandi qualità e finora ha fatto meno di quanto può fare. Se quel gol lo avesse fatto Cristiano Ronaldo se ne parlerebbe per tanti giorni... Il progetto della SPAL? Lavoriamo per fare della SPAL il Chievo di qualche anno fa, vogliamo rimanere a lungo in questa categoria, daremo filo da torcere a tutti nonostante abbiamo uno dei budget più bassi d'Italia".