SPAL, Semplici: "Atalanta in forma, spero siano un po' stanchi"

© foto di Chiara Biondini

"Sono una squadra che sta facendo molto bene e, nonostante la sconfitta contro la Sampdoria, sono sicuro che verranno qui per fare una grande partita". Leonardo Semplici non ha dubbi: la partita contro l'Atalanta non sarà semplice. Il tecnico della SPAL ne ha parlato in conferenza stampa quest'oggi, come riportato da estense.com: "Mi auguro che con il turno di martedì si siano stancati un po’, anche se lo dubito fortemente dato che hanno una rosa giovane con qualità fisiche, tecniche e mentali importanti. Dovremo fare molta attenzione, avendo sempre grande rispetto”.

Sulle condizioni di Schiattarella.

“Pasquale non è nelle condizioni migliori e domani non sarà della partita. Per saperne qualcosa di più, soprattutto riguardo ai tempi di recupero, bisognerà aspettare la prossima settimana”.

In difesa mancherà Vicari.

“In linea di massima andremo avanti con lo stesso modulo. La nostra identità è quella e sono pienamente convinto dalle prestazioni positive e dalla grande personalità di chi scenderà in campo, contando anche sulle motivazioni dei tanti ex. A seconda di come evolverà la gara, poi, potremo pensare di disporci diversamente ma sempre con la convinzione giusta perché il campionato è ancora lungo e domani sarà determinante”.