SPAL, Semplici: "Avremmo meritato la vittoria, c'era rigore su Paloschi"

© foto di Chiara Biondini

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha commentato a Sky Sport la prestazione della sua squadra contro l'Atalanta. "A inizio del girone di ritorno abbiamo rimediato sconfitte contro squadre forti, qualcuno aveva pensato di non essere all'altezza ma così non era. In questo modo ci siamo cementati e abbiamo fatto tesoro degli errori del passato, adesso giochiamo con mentalità diversa e determinazione diversa. I risultati stanno arrivando, da qui al termine del campionato sarà molto dura ma ce la giocheremo fino alla fine", le parole dell'allenatore che ha poi aggiunto: "Il fallo su Gomez c'era ed era giusto assegnare un calcio di rigore, ma anche quello su Paloschi c'era. E' abbastanza chiaro. Devo pensare a migliorare i miei calciatori, meritavamo forse i tre punti. Abbiamo colpito anche una traversa sull'1 a 0, tuttavia devo fare i complimenti alla mia squadra".

Dodicesimo rigore contro? "Non voglio fare polemica, guardo avanti. Stiamo facendo bene, questa prestazione, molto positiva, dà fiducia per il prosieguo del torneo, entrato nella sua fase cruciale. La forza del gruppo la si è vista anche oggi, i ragazzi si fanno trovare sempre pronti, non posso dire nulla, ce la siamo giocata e questo deve darci ulteriore spinta per le prossime partite. Il campionato mai come quest'anno è molto equilibrato, anche noi che ci giochiamo la salvezza abbiamo le qualità di potercela giocare contro tutti. Soprattutto in casa dobbiamo cercare di fare più punti possibili, ora come ora pesano il doppio".