SPAL, Semplici avverte i suoi: "Domani guai ad essere presuntuosi"

© foto di Chiara Biondini

Giornata di conferenza stampa per Leonardo Semplici, allenatore della SPAL che ha presentato la gara di domani contro il Genoa valida per la 30esima giornata di Serie A. La squadra di Ferrara è reduce dal pareggio interno contro la Juventus: "Vedo delle similitudini con la partita di Cagliari, dopo un periodo positivo per noi dovremo cercare di non essere presuntuosi ma di andare là con il giusto rispetto in quanto il Genoa è una squadra più forte di noi fisicamente e tecnicamente".

Contro i rossoblù non ci sarà lo squalificato Kurtic. Queste le soluzioni per sostituire lo sloveno: "Abbiamo qualche alternativa come Everton Luiz, Vitale, Viviani o Schiavon. A prescindere da chi sceglierò sono comunque tranquillo visti gli uomini a disposizione".

Chiosa finale sul recupero di Marco Borriello: "E’ rientrato a Ferrara ma deve seguire un programma di recupero personalizzato. Poi dalla prossima settimana valuteremo come e quando reintegrarlo gradualmente in gruppo", riporta Estense.com.