© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore della SPAL Leonardo Semplici ha presentato così in conferenza stampa la gara di mercoledì contro l'Udinese: "Conquistare i tre punti sarebbe molto importante. La squadra si sta preparando per questo risultato. È un momento del campionato dove la vittoria avrebbe un valore sia mentale che di classifica. Stiamo lavorando affinché la SPAL mercoledì possa fare un certo tipo di prestazione e di partita. Non era semplice andare a Napoli e giocare una gara così positiva. Questo mi dà serenità nello scegliere la migliore formazione, ma soprattutto dare continuità a quella mentalità che la squadra sta facendo sua".