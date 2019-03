© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha così commentato a Radio Rai la sconfitta in casa dell'Inter: "Abbiamo affrontato una squadra forte. Finché riuscivamo a pressare a tutto campo siamo riusciti a togliere qualità a loro. Poi c'è stato l'episodio del tiro di Politano deviato da Bonifazi, che sarebbe andato fuori. Non siamo stati capaci di esprimere il nostro gioco per ribaltare la situazione come altre volte. Siamo ancora sopra la zona pericolante, non bisogna disunirsi per aver perso con l'Inter. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, la salvezza. Non sono queste le partite che ci possono dare quei punti mancanti, anche se ci abbiamo provato. Con le dirette concorrenti servirà fare meglio e meno errori. Potevamo e dovevamo osare di più e sfruttare certe occasioni. Non ci siamo riusciti ma ci serve una crescita di personalità per portare via punti anche in queste partite".