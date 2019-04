© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Cagliari, il tecnico della Spal Leonardo Semplici ai microfoni di Radio Rai ha detto: "La prestazione è stata positiva, sapevamo di affrontare un Cagliari in forma, bisognava fare una gara di spessore, lo abbiamo fatto ma loro hanno avuto episodi a favore, dispiace perché un punto qui sarebbe stata eccezionale, non ci siamo riusciti, dobbiamo andare avanti con impegno e passione per cercare di fare quei punti che ci servono per il nostro obiettivo. Sul gol abbiamo sofferto la loro statura, Pavoletti è il giocatore che ha fatto più gol di testa, a noi lo ha fatto sia all'andata che al ritorno, lo avevamo limitato fino a quel momento, peccato perché avremmo potuto portare a casa un risultato positivo, ma bisogna dire anche che abbiamo avuto meno giorni per recuperare. Juve? Le motivazioni le troviamo sicuro ma le partite nostre sono come quella di oggi, cercheremo di fare una grande prestazione anche contro la Juve, augurandoci che loro pensino ad altre cose".