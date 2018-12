SPAL, Semplici: "C'è rammarico. Nel 2019 obiettivo salvezza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Semplici ha analizzato il k.o. della SPAL sul campo del Milan ai microfoni di DAZN: "La SPAL credo abbia fatto la gara che doveva fare, abbiamo trovato il Milan in buona condizione nonostante il momento negativo. Suso può spostare gli equilibri ed è stato quello che ci ha messo più in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa avevamo sistemato alcune situazioni e penso che avremmo meritato il pareggio per le occasioni prodotte e per la parata finale di Donnarumma. Peccato perché abbiamo giocato con determinazione e abbiamo creato tante palle gol, ma siamo usciti con una sconfitta da San Siro c'è rammarico. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, riuscivamo a raddoppiare su Suso, sicuramente con il 3-5-2 specialmente sui cambi di gioco riuscivano a metterci in difficoltà, questo è un aspetto che bisognava migliorare con il posizionamento in campo. I propositi dopo gli anni passati in cui abbiamo raggiunto traguardi impensabili è quello del mantenimento della categoria, abbiamo una rosa allestita per l'obiettivo e abbiamo le qualità per raggiungere la salvezza. Non deve essere una cosa di passaggio, la piazza e la società meritano di restare in Serie A".