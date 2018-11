SPAL, Semplici: "C'è tanto rammarico, due punti persi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport, dopo il match contro il Cagliari, parla l'allenatore della SPAL, Leonardo Semplici. Queste le sue parole: "C'è rammarico per il risultato ottenuto. Avevamo messo la gara sui binari giusti. Purtroppo non l'abbiamo gestita bene, dovevamo essere più attenti. Bisogna crescere e maturare. Peccato, sono due punti persi, la vittoria ci avrebbe fatto molto comodo. Non esistono gare semplici, il nostro obiettivo è la salvezza. La gara contro il Frosinone deve essere da monito. Piedi per terra e lavorare".