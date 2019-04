© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Genoa. "Sicuramente vogliamo dare continuità alle ultime prove sotto l'aspetto tecnico-tattico ma anche per i risultati. Ci teniamo a fare una grande partita, non sono partiti per questi obiettivi e tra le proprie fila ha giocatori importanti. Ho visto troppo entusiasmo intorno alla squadra, noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Fares è recuperato, in linea di massima, è a disposizione".