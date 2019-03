SPAL, Semplici: "C'è un eccesso di VAR. Meritavamo il pareggio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Sampdoria Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Come sta? Di salute per fortuna sto bene, l'operazione è andata nel migliore dei modi e ho perso anche qualche chilo e sto ancora meglio. VAR? Siamo abbastanza sfortunati, prima la Fiorentina, poi oggi, non ho capito ancora il motivo, c'è un eccesso di VAR e in certe situazioni è giusto utilizzarla in un chiaro errore dell'arbitro, oggi tutti avevano valutato in una certa maniera, ma io devo pensare alla mia squadra, vado avanti convinto, ci possono stare gli errori. Dispiace perché alla fine questi sono punti importanti, un punto, due e la SPAL si può salvare, possono condizionare la stagione, gli addetti ai lavori giudicheranno lì'operato dell'arbitro, devo pensare a migliorare tanti aspetti della mia squadra e io penso solo a quello. La nota positiva è che dopo una prima mezzora non all'altezza dove la Samp ci ha punito, abbiamo saputo reagire, ci siamo messi in una condizione di fare una certa gara, ci eravamo riusciti, gli episodi non ci hanno permesso di pareggiare una partita che la squadra probabilmente meritava".