Spal, Semplici: "Cammino difficilissimo, ma abbiamo qualità"

© foto di Chiara Biondini

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta contro il Verona: “Oggi la partenza non era stata delle migliori, ci abbiamo messi un po’ a sbloccarci e poi siamo riusciti a fare quanto provato in settimana. La squadra ha fatto una gara di grande carattere, ringrazio i nostri tifosi. Il nostro cammino è difficilissimo, ma abbiamo caratteristiche e qualità per arrivare in fondo alla meta. Il Benevento? È una partita difficilissima, hanno fatto un mercato importante rinforzandosi a gennaio e stanno ottenendo risultati importanti. Vogliamo dare continuità a questo risultato per avvicinarci al nostro traguardo. Lazzari? Ha avuto una distorsione al ginocchio, valuteremo domani l’importanza di questo infortunio. Le prime notizie non sono positive”.