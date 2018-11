SPAL, Semplici: "Cataldi ha chiuso la gara. Serve più forza mentale"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "La squadra ha fatto una buona gara contro una Lazio forte, era una partita difficile, abbiamo concesso qualche errore di troppo, avevamo risposto colpo su colpo e fino al 3-1 la squadra ha fatto una buona prestazione, poi è venuto a mancare l'aspetto caratteriale che ci ha contraddistinto in questi anni, in Serie A non puoi concedere queste situazioni, sappiamo che il nostro percorso è difficile ma anche attraverso le prestazioni dobbiamo arrivare alle nostro obiettivo. L'eurogol di Cataldi ha chiuso la gara ma il passivo è stato eccessivo per quello che abbiamo visto in campo. Quando vieni da delle sconfitte a livello morale puoi accusare passi a vuoto e credo che ci è successo dopo il terzo gol della Lazio, non deve accadere perché si può perdere contro la Lazio ma non in questo modo. Una squadra come la nostra che si vuol salvare deve tenere a certi aspetta della mentalità".