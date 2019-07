Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ai microfoni di Sky ha parlato del mercato degli estensi: "Sappiamo che bisognerà aspettare la fine del mercato per prendere quei giocatori che abbiano le motivazioni per vestire la maglia della SPAL e i requisiti economici adatti. Cerchiamo un altro profilo. Un difensore, un attaccante e poi dovranno esserci delle partenze per fare spazio a questi giocatori. La rosa è da completare e il direttore Vagnati sa cosa serve per allestire una rosa competitiva".

Sulla sua scelta di restare alla SPAL: "Mi auguro di proseguire il mio cammino, fin qui straordinario alla SPAL. C'è stato l'accostamento ad alcune società importanti ma siamo all'inizio e il mio desiderio era quello di proseguire qui dove c'è la giusta ambizione e dove ho modo di esprimere le mie idee".

Fares rimane? "Me lo auguro. Ha avuto all'inizio qualche problema nello svolgere il ruolo, poi è cresciuto. Potrebbe restre qui per un altro anno di maturazione per poi fare come Lazzari".