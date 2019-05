© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dobbiamo raggiungere la salvezza prima di programmare il futuro". Parola di Leonardo Semplici che in conferenza stampa ha parlato anche del Chievo Verona. "La squadra è in salute, ha dei buoni giocatori. La retrocessione nasce anche dalla penalizzazione che hanno avuto ad inizio anno. Con il cambio allenatore hanno cambiato marcia ma erano ormai attardati per la lotta salvezza. Nella singola partita hanno dimostrato di poter far male a tutte le squadre. Serve massimo rispetto, in serie A non c'è mai una partita semplice".