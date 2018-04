SPAL, Semplici: "Ci aspetta un clima infuocato". Emergenza in regia

© foto di www.imagephotoagency.it

Massima attenzione. E' ciò che Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha chiesto alla sua squadra alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona valida per la 35esima giornata di Serie A: "Sarà una trasferta ostica, perché ci aspetta un clima infuocato. Per il Verona è l'ultima spiaggia, oggi la squadra ha dovuto interrompere l'allenamento a causa di una contestazione da parte dei propri tifosi. Daranno il tutto per tutto contro di noi".

Senza Schiattarella e Viviani, per Semplici non mancheranno i problemi di formazione: "Decideremo domani mattina chi scenderà in campo dal primo minuto, perché bisogna essere saggi a questo punto della stagione e salvaguardare i giocatori".

Infine, una battuta sulla lotta salvezza: "Forse avremmo potuto fare qualcosa in modo diverso in alcune occasioni, abbiamo commesso degli errori nel nostro percorso, ma abbiamo dimostrato di valere questo campionato e vogliamo tenercelo stretto", riporta Lospallino.com.