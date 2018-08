SPAL, Semplici: "Ci siamo presi il derby perché lo volevamo fortemente"

È stata una gara tosta che abbiamo condotto cercando la vittoria. Ci prendiamo questo derby perchè lo abbiamo voluto con forza. Anche stasera sembrava di giocare in casa: con questo sostegno nessuno dei miei ragazzi, anche quelli arrivati da pochi giorni, ha mollato un millimetro. Avanti così. Forza Spal ⚪️🔵

