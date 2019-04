© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, a Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 sulla Lazio:

Perché Cionek ha detto 'no' in occasione del rigore?

"Non lo so, secondo me perché era in diffida e aveva paura dell'ammonizione. Il fallo è netto. Noi abbiamo fatto una grande prestazione contro una Lazio reduce da una vittoria a Milano. L'abbiamo interpretata bene oggi. Siamo contenti di questo successo, non era facile non concedere nulla ai biancocelesti".

Di quanto si è alzata la lotta salvezza?

"Abbiamo tirato giù nella lotta per non retrocedere anche qualche squadra impensabile fino a poche settimane fa. Noi pensiamo solo al nostro lavoro, restando umili, sperando di raggiungere il nostro obiettivo. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, non era facile fare una gara del genere dopo quella di Frosinone in cui abbiamo speso tanto, sia fisicamente che mentalmente".