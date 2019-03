SPAL, Semplici: "Col Frosinone giocheremo come contro la Roma"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista di Frosinone-SPAL, il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici ha parlato in sala stampa. Queste le parole riportate da Telestense: "Sarà una partita da affrontare con massima determinazione, dovremo ripetere la prestazione con la Roma".

All’andata, proprio dopo il successo all’Olimpico, è arrivata la scoppola interna con il Frosinone. “Dovremo fare tesoro di quella esperienza. Partita strana. Risultato che non ha rispecchiato l’andamento del gioco. Siamo partiti bene, abbiamo dominato per mezzora. Questo, dopo la vittoria a Roma, ci aveva fatto forse illudere di poter tranquillamente portare a casa i tre punti”.

Invece il Frosinone ha sbancato il Mazza. “Episodi, con nostre amnesie pagate a caro prezzo. Errori dei singoli che non si devono ripetere. Mentalmente abbiamo preparato questa partita come dovessimo affrontare una delle prime in classifica, come con la Roma”.

Quindi conferma della squadra che ha avuto la meglio sui giallorossi? “A grandi linee è questa l’idea, anche se qualche giocatore come Kurtic e Jankovic è rientrato dagli impegni con le Nazionali un po’ affaticato”.