SPAL, Semplici: "Come una vittoria per noi. Sbagliato l'approccio"

Leonardo Semplici ha analizzato il pari della SPAL contro l'Empoli ai microfoni di Sky Sport: "È stata una vittoria, non avevamo approcciato bene la gara, eravamo troppo nervosi e distanti dall'avversario. Nonostante questo siamo passati in vantaggio. L'Empoli ha disputato una gara migliore, soprattutto nel primo tempo. Al riposo abbiamo riordinato le idee e siamo ripartiti con un piglio diverso. Poi c'è stata anche l'espulsione di Cionek, ma la squadra ci ha creduto e siamo riusciti a pareggiare. C'è comunque molto da migliorare. Nel primo tempo in undici contro undici abbiamo subito più che nel secondo, questo la dice lunga sull'atteggiamento, avevamo sbagliato il modo di interpretare la gara. Questo deve far parte della nostra crescita, a questo punto l'accogliamo in maniera positiva. Sappiamo che il nostro percorso è difficile, ma sono convinto che abbiamo le qualità per raggiungere il nostro obiettivo. Se avessimo avuto un po' di forza in più avremmo potuto fare qualcosa di straordinario. La squadra ha dato il massimo in un sabato non dei migliori. Mi è piaciuta la reazione che ci doveva essere contro una squadra che lotta per il nostro stesso obiettivo. Penso che questo punto conterà molto. Fiorentina-Juve? Sono fiorentino, ma devo pensare a migliorare me stesso e i miei calciatori, siamo concentratissimi su questo aspetto, le altre cose vengono dopo".