SPAL, Semplici: "Complimenti ai ragazzi, fatto qualcosa di straordinario"

© foto di Chiara Biondini

Dopo il pari sul campo della Fiorentina, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici si è espresso ai microfoni di Sky Sport: “Io mi concentro a riguardare la mia partita e poi aspetto i risultati sennò patisco troppo”.

Il pareggio di oggi.

“Noi sapevamo di affrontare la squadra più in forma del momento. Arrivavamo da un momento positivo ma a livello di rosa in grande difficoltà. Complimenti ai ragazzi perchè oggi hanno fatto qualcosa di straordinario. I ragazzi, sotto l’aspetto della mentalità e della voglia, hanno dimostrato di star bene in campo e oggi, per il momento che stiamo attraversando, una buona partita contro un’ottima Fiorentina”.

Lazzari da top club?

“Glielo auguro. E’ un ragazzo che arriva dai dilettanti, ha fatto la scalata con noi e ogni anno si sta confermando e sta migliorando sotto tanti aspetti. E’ un ragazzo che sono convinto che fra un paio d’anni farà parte di una squadra importante. Sia lui che Meret che fra qualche anno farà parte dei portieri della Nazionale”.

L’emozione di tornare a Firenze?

“C’era la mia famiglia a vedermi, tanti amici. E’ stata una giornata bella conclusa nel migliore dei modi. Ringrazio tutti che mi sono stati vicini per l’amicizia che mi lega a questi colori e avendoci anche lavorato nella Primavera. Sarò sempre grato a tutta la famiglia Della Valle che mi hanno fatto crescere anche professionalmente per poi continuare la carriera”.

Floccari?

“E’ una scelta dettata dalle tre partite. Ho preferito giocare Floccari che mi dava qualcosa di diverso da parte della fisicità e dell’esperienza, anche se Paloschi rimane uno dei titolari della squadra”.