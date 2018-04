SPAL, Semplici: "Con la Fiorentina gara doppiamente speciale per me"

© foto di Chiara Biondini

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato a margine di un evento benefico tenutosi presso Palazzo Estense a Ferrara. Questo quanto riportato da lospallino.com: "Veniamo da un periodo positivo e ci teniamo a dare continuità a quelle che sono state le prestazioni, ma soprattutto i risultati. Ora ci aspetta questa partita difficile contro una Fiorentina che è sia forte che in forma, tanto che viene da sei vittorie consecutive, cosa rara in Serie A. Per me poi sicuramente è una partita particolare e ci tengo doppiamente a fare bene. I rigori a sfavore? Dispiace, è un aspetto che va migliorato perché ne abbiamo concessi un po’ troppi di questi episodi. Stiamo lavorando con i ragazzi per migliorare sotto certi frangenti. Sicuramente qualche episodio poteva andare diversamente, ma noi continuiamo sempre a lavorare per migliorarci, per non accontentarci mai e per cercare di raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio stagione. La delusione sta più nel non essere riusciti noi a vincere. Tre punti contro l’Atalanta sarebbero stati importanti e penso che li avremmo meritati per come abbiamo giocato. L’obiettivo è ancora lontano, stiamo facendo bene ma bisogna rimanere calmi e coi piedi per terra. Non dobbiamo guardare in casa d’altri, ma da noi e cercare di recuperare gli assenti, in modo da avere tutta la rosa a disposizione, anche in virtù degli incontri ravvicinati che ci saranno a partire da domenica. Per quanto riguarda il recupero di Simic penso non ci siano problemi, per Schiattarella ci vorrà tempo perché il problema alla caviglia non è banale. Oggi faremo il punto della situazione. Veniamo da un momento positivo, ci teniamo a dare continuità alle nostre prestazioni e risultati. Ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte. Secondo me è la squadra più in forma, ci aspetta una partita difficile e poi per me è particolare, quindi ci tengo doppiamente a far bene".