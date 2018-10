SPAL, Semplici: "Con la Roma per trovare certezze. Djourou out"

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Roma. Ecco quanto riportato da Estense.com: "Come con i nerazzurri affrontiamo una squadra forte, reduce da due campionati straordinari e che si sta confermando anche in Champions. Se con l’Inter abbiamo fatto bene con la Roma dovremo provare a fare la partita perfetta. I giallorossi sono una delle squadre migliori del campionato italiano e sono molto pericolosi sulle palle inattive. Ho molto rispetto ma non timore. Analogie con la gara con l'Inter? La gara contro l’Inter ci doveva dare certezze indipendentemente dal risultato e così deve essere anche domani. Bisogna dare continuità alle prestazioni altrimenti diventa difficile non solo contro le grandi squadre, ma anche con quelle con cui dovremo fare punti. Ci proveremo, se non avverrà per la forza dell’avversario dovremo essere convinti che siamo sulla strada giusta. Gli infortuni e le scelte in difesa? Djourou è indisponibile per un problema alla caviglia. Simic e Bonifazi non sono al 100%. Le scelte in attacco? Paloschi è un giocatore importante, lo considero un titolare, come lo sono comunque anche Moncini e Floccari. Le prestazioni gli danno merito ed è possibile che parta titolare. Petagna? E’ un giocatore che ha caratteristiche uniche. Valuteremo partita per partita, ma la rosa quest’anno è più ampia, i ragazzi sanno che devono farsi trovare pronti e che se uno non gioca non è una bocciatura. La designazione Pairetto-Abisso, come l’anno passato? La definisco strana, ma voglio continuare a non parlare di arbitri. Come me e i calciatori sono persone che possono fare bene o sbagliare".