SPAL, Semplici: "Con questo furore possiamo mettere in difficoltà tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici intervenuto ai microfoni di Sky dopo la gara vinta con il Parma: "È stata una partita difficile contro una squadra ostica che sfrutta benissimo le sue caratteristiche. Abbiamo ritrovato alcuni giocatori che fino ad oggi erano in ritardo di condizione. Conosciamo qual è il nostro obiettivo, ma se giochiamo con questo furore possiamo mettere in difficoltà tutti. Dopo due anni di serie A tutti si aspettavano qualcosa in più, ma anche quest'anno cercheremo di raggiungere la salvezza. Abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale, adesso dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. La sosta per le nazionali? Qualche giocatore ha bisogno di lavorare e di ritrovare la condizione. Purtroppo abbiamo avuto due infortuni pesanti, ma noi ci crediamo".

Strefezza? "Il ragazzo è cresciuto negli ultimi anni, ci crediamo molto e siamo convinti che possa fare bene anche in serie A. Non è il solo, abbiamo altri giocatori importanti come Igor".

La ritrovata compattezza? "Faccio i complimenti ai ragazzi, siamo stati bravi con le coperture preventive, non abbiamo mai mostrato il fianco all'avversario. Se giochiamo e lottiamo con questa voglia, mettendo in campo le nostre caratteristiche, possiamo toglierci tante soddisfazioni".