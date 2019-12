SPAL, Semplici confermato nonostante il ko e l'ultimo posto in classifica

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La SPAL ha confermato mister Leonardo Semplici. Nonostante la sconfitta di questa sera contro la Roma e l'ultimo posto in classifica con soli 9 punti in 16 partite, la società estense ha deciso di rinnovare, almeno per ora, la fiducia al suo allenatore. A riportarlo è Sky Sport.