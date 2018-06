Spal, Semplici: "Consiglio Grassi e Lazzari al Torino"

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha consigliato due nomi al Torino in un'intervista a Tuttosport. "Grassi si è gradualmente meritato di giocare con continuità, con noi si è rilanciato dopo un periodo complicato figlio di un infortunio al ginocchio. Può essere competitivo in una grande squadra, lo vedrei bene al Torino. Come Lazzari, ha ampi margini di miglioramento ma nell'ultima stagione ha avuto una grande maturazione. Ha intelligenza e tecnica per un ulteriore scatto in avanti".