Spal, Semplici: "Contento della prestazione, non era una grande Juve"

Dopo lo 0-0 arrivato contro la Juventus, il tecnico della Spal Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Premium Sport:

Soddisfatto di questa impresa?

"Sì per i ragazzi, abbiamo fatto una prestazione bella contro una squadra fortissima, siamo riusciti a limitarla, abbiamo tenuto bene in campo, cercato di palleggiare mettendo in campo le nostre qualità, siamo contenti della prestazione e del punto guadagnato".

Juve distratta dal sorteggio?

"L'importante è aver dato continuità alle ultime tre giornate per personalità, idea di gioco, non abbiamo fatto niente il percorso è lungo ma la Spal ha dimostrato di avere i requisiti di arrivare alla salvezza".

L'aveva pensata così?

"Sì, siamo stati bravi a limitarla ma non abbiamo trovato la migliore Juve, merito alla Spal che ha fatto una gara quasi perfetta, abbiamo concesso solo due tiri, merito davvero a questo gruppo che sta crescendo e maturando dopo un inizio difficile e lotteremo fino alla fine per il nostro obiettivo".

Cosa mancava alla Spal all'inizio?

"Un po' di esperienza, siamo passati dalla Lega Pro alla Serie A in due anni e bisognava maturare questa esperienza, le vittorie, le sconfitte per prendere consapevolezza. La società a gennaio è stata brava a prendere giocatori che ci hanno dato una mano, ci siamo compattatati nei momenti difficoltà e ora stiamo vedendo i frutti".

Juve o Napoli?

"Sono due squadre molto forti, la Juve dalla sua ha l'esperienza, è abituata a lottare su più fronti, ha una rosa più ampia ma il Napoli si fa rispettare per organizzazione e gioco, lotterà fino alla fine ma secondo me la favorita resta la Juventus".