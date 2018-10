SPAL, Semplici: "Continuiamo così per far risultato. Qui tutti sono titolari"

© foto di Federico De Luca

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, dopo la sconfitta rimediata in casa della Sampdoria è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Giocare così, dimostrando di essere in ottima condizione contro una squadra forte con la Sampdoria, dispiace non portare punti a casa. Sia col Sassuolo che stasera la squadra s'è espressa bene, per questo l'arrabbiatura è alta. Noi però dobbiamo continuare così per far risultato".

Sui 7 cambi di formazione: "Qualcuno aveva bisogno di riposo, poi è chiaro che io debba capire chi può essere utile alla causa. Tutti meritano una chance e stasera hanno risposto bene".

Cosa avete sbagliato? "L'atteggiamento ad inizio secondo tempo. Dopo il gol siamo usciti fuori con qualità, questo aumenta il rammarico. Stiamo cercando l'identità partendo da dietro, stasera abbiamo preso qualche rischio in più. Ma io voglio questo tipo di calcio, la squadra sta crescendo, ma chiaramente è un gioco che va ancora migliorato. Abbiamo sempre dimostrato di essere in partita".

Su Paloschi: "Finora aveva giocato poco, ma per noi è importante. Io do spazio a tutti, per me sono 23 titolari e a seconda dei momenti e delle condizioni cerco di mettere in campo la formazione migliore".

Perché ha inserito così tardi Antenucci? "Fino a quel momento Paloschi aveva fatto molto bene, allora ho aspettato l'ultimo quarto d'ora".

C'entrano anche questioni fisiche nella scelta delle sette novità di formazione? "Abbiamo visto attraverso gli allenamenti alcuni esami, qualcuno non poteva giocare e ho schierato altri. Questo è normale in un campionato difficile come la Serie A".