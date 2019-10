SPAL, Semplici: "Convinti di poterci salvare, Bennacer andava espulso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sconfitta che brucia quella della SPAL contro il Milan; a condannare la squadra di mister Leonardo Semplici è la punizione di Suso che vale i 3 punti per i rossoneri e la settima sconfitta per i biancocelesti. Un boccone difficile da digerire per l'allenatore che, ai microfoni di Sky Sport, critica l'operato dell'arbitro Piccinici: "Sono arrabbiato perché, nonostante debba fare i complimenti al Milan, mi piacerebbe rivedere alcune situazioni come il possibile secondo giallo a Bennacer o la posizione di Piatek sulla punizione che ha generato il gol. Capisco che la SPAL ha meno appeal, ma anche noi lavoriamo cercando di fare il nostro. Anche oggi abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo migliorare, il nostro budget è diverso dalle altre, ma questi ragazzi ci stanno mettendo l'anima. In 3 anni non mi sono mai permesso di giudicare l'operato altrui ma questi due episodi mi piacerebbe rivederli. Magari avremmo perso lo stesso, non cerco giustificazioni e se sono qui è perché nessuno mi ha regalato niente ma mi piacerebbe che ci venisse dato quello che ci spetta" sono state le sue parole.

Nutre ancora speranze di salvezza?

Dobbiamo crescere, è sotto gli occhi di tutti; se abbiamo fatto zero gol fuori casa e abbiamo sempre perso è evidente che dobbiamo migliorare. Noi sappiamo quale è il nostro percorso, ma le partite possono anche finire 0-0. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una gara di personalità, ma torniamo a casa dispiaciuti sapendo che per raggiungere l'obiettivo dobbiamo migliorare. Oggi abbiamo provato a giocare con il 4-3-3 ma siamo stati pericolosi solo su palla inattiva. Credo che una squadra come la nostra debba saper interpretare più moduli e che debba sfruttare le caratteristiche dei calciatori in campo. Non è andata come volevamo, ma sappiamo quale è il nostro percorso e siamo convinti di poterci tirar fuori da questa situazione.

Si aspetta qualcosa dal mercato di gennaio?

Noi abbiamo fatto un mercato per le nostre possibilità. Abbiamo perso Lazzari, venduto alla Lazio perché voleva andare, Fares per infortunio e Bonifazi al Torino. Erano 3 giocatori importanti per noi e abbiamo cercato di rimpiazzarli con i giovani. L'intenzione è di trovare attraverso qualche calciatore poco conosciuto o con qualche giovane di crescere e di lottare contro gli avversari di turno.

Un giudizio su Strefezza

Sta facendo bene, è arrivato 3 anni fa, è andato in prestito ed è maturato. Sta crescendo, deve rimanere con i piedi per terra continuando a migliorare come ha fatto fino ad oggi.