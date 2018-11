SPAL, Semplici: "CR7 esempio per i nostri attaccanti. Serve attenzione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il k.o. esterno della SPAL sul campo della Juve: "Come avevo detto in presentazione della gara sapevamo che sarebbe stata difficilissima, ma ci doveva dare qualcosa di positivo e credo che sotto alcuni aspetti ce l'abbia dato. Abbiamo dimostrato di avere personalità, dobbiamo andare avanti con fiducia, dovremo poi riproporre queste qualità con squadre alla nostra portata. Mi sono arrabbiato più sul primo gol, che ha cambiato la gara. Con la linea difensiva su palla inattiva siamo partiti un po' in ritardo, se lasci a Ronaldo uno spazio del genere le sue qualità fanno la differenza. Non l'avevo mai visto da vicino, per come gioca e per l'atteggiamento i miei attaccanti devono prendere esempio da un grande campione. Bonifazi mi è piaciuto, ha fatto una bella gara in presenza di grandi attaccanti. Credo stia recuperando, viene da alcuni infortuni, anche se di non è di nostra proprietà e un ragazzo su cui possiamo puntare per migliorare il nostro rendimento. Certi episodi cambiano le partita, bisogna stare più attenti. Bisogna essere più preparati, non è la prima volta che accade, in alcune occasioni abbiamo limitato queste situazioni, in questo periodo ci vanno tutte contro. Bisognerà lavorare con più attenzione, anche se giochi con questa personalità rischi di perdere una partita per un episodio, questo non deve accadere".