Spal, Semplici: "Crediamo alla salvezza. Un sogno sfidare la Fiorentina"

© foto di Chiara Biondini

Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato a Radio Bruno Toscana a pochi giorni dalla sfida di Firenze contro la Fiorentina: "Noi crediamo alla salvezza, abbiamo allestito una squadra secondo le nostre possibilità. Già da domenica cercheremo di fare un’altra grande prestazione e un risultato positivo, perché fare punti contro una grande squadra come la Fiorentina sarebbe un risultato straordinario. Astori? Dopo questa tragedia si sono sempre più uniti e credo che grandi meriti debbano essere dati a Pioli. Hanno ottenuto risultati impensabili fino ad un paio di mesi fa. Tutti, in questa difficoltà, hanno trovato lo spirito per fare un campionato impensabile. A questa partita ci penso dall’uscita del calendario. E’ una partita particolare per me essendo tifoso della Fiorentina e oltretutto nato a Firenze. E’ un grande piacere per me essere al Franchi da protagonista. E’ sempre stato il mio sogno. Io allenatore della Fiorentina in futuro? Me l’auguro, sono ambizioso".