Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con l'Empoli: "Confermerò in linea di massima la formazione che ha fatto bene contro la Juventus, non ci sarà Fares e poi valuteremo eventuali innesti. Dovremo cercare di fare un risultato positivo, vincere sarebbe meglio ma domani sarà molto difficile, è una partita che temo molto. Dopo Roma, Lazio e Juve dovremo cercare di proseguire con le prestazioni".