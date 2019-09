© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Lecce soffermandosi anche su alcuni singoli. Queste, in particolare, le parole su Di Francesco: "La posizione migliore? Federico potrà rendersi utile lungo le fasce esterne quando avremo più equilibrio, visto che ha caratteristiche che lo portano ad essere più abile dal centrocampo in avanti. Nelle ultime gare, giocando con una punta dinamica come lui, abbiamo avuto vantaggi e svantaggi. Per la sfida contro il Lecce stiamo valutando se spostarlo sull'esterno, in modo tale da aggiungere un'altra punta. In questo momento però, quello che mi preme di più è vedere una maggiore determinazione da parte dei miei ragazzi".

