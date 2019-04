SPAL, Semplici: "Dimostrato che si può vincere giocando meno bene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in trasferta contro il Frosinone: "Vittoria importante e sofferta che i ragazzi hanno voluto ottenere. Ci dà la consapevolezza che riusciamo a fare partite meno belle ma vincenti, avremmo dovuto pressare il Frosinone di più per poter far meglio in attacco. Il Frosinone è sceso in campo con un modulo sorprendente, avevamo pensato di incontrarli schierati 3-5-2, in alcuni frangenti ci hanno messo in difficoltà, in altri siamo stati bravi a limitarli. In passato abbiamo fatto partite più all'attacco ma perdendo, contro il Frosinone abbiamo dimostrato di avere una buona lettura del gioco. Abbassarsi in campo? È stato doveroso visto i loro lanci lunghi, questo genere di partite sono di solito molto equilibrate". A riportarlo è TuttoFrosinone.com.