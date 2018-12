Spal, Semplici: "Dispiace per il risultato, ma buona prestazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha analizzato la sconfitta contro la Sampdoria (2-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport al termine del match: "Dispiace perché i ragazzi hanno disputato una bella partita contro una squadra forte come la Samp. Hanno tenuto bene il campo. Abbiamo subito gol allo scadere del primo tempo, potevamo rientrare con un gol di vantaggio. Ma sono soddisfatto della prestazione, ora bisogna rituffarsi nel campionato".

Partita decisa dagli episodi? "Direi di sì, loro sono stati bravi a sfruttarli ma io guardo la prestazione. Tanti ragazzi non avevano i 90' minuti nelle gambe ma mi è piaciuta la compattezza, l'aggressività e la mentalità. Dispiace perché alla fine quello che conta è il risultato, ma il gruppo è sulla strada giusta. Dobbiamo continuare a testa bassa, per avere dei miglioramenti per lottare anche in campionato".

Come valuti la prestazione di Valdifiori? "Viene da un anno in cui ha giocato poche partite, anche a livello di minutaggio. Credo che abbia fatto una buona gara limitando Saponara, è stato un equilibratore. Sarà un giocatore importante per il futuro".

L'errore di Milinkovic-Savic? "Dispiace perché il ragazzo ha giocato bene anche in campionato. Ha poche presenze in A, stiamo cercando di valorizzarlo. Ma quando sbaglia il portiere l'errore è più evidente. Di questa sera bisogna prendere le cose positive. È un errore, può capitare. Capita a noi allenatori, ma sono fiducioso per il gruppo".

Floccari partirà a gennaio? "Sergio rimarrà, si è fatto trovare pronto al momento del bisogno. Ha fatto un bellissimo gol. Mi dispiace per il risultato, ma per noi è un uomo importante".