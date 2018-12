© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Sky, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici parla così dopo la gara persa a San Siro contro il Milan questa sera: "C'è rammarico, per la partita che abbiamo fatto avevamo creato i presupporti per segnare, con la Roma avevamo già fatto un miracolo e dispiacere uscire a mani vuote dopo questa partita. Mercato? Ne parleremo con la società, qualcosa faremo e cercheremo di migliorare in alcuni ruoli, la nostra testa è a stasera a non aver portato a casa neanche un punto, sarebbe stato meritato".

Risultati che mancano in questo momento: "E' un momento che ci gira un po' tutto storto, dalle traverse fino alle parate dei portieri avversari. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti anche se le prestazioni ci sono state, l'incisività non c'è stata in alcuni momenti. Per la rosa che abbiamo comunque il campionato è in ottica salvezza e penso che possiamo arrivare al traguardo finale, cercheremo di migliorare e nel ritorno dovremo sicuramente fare punti in più rispetto all'andata".