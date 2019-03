Fonte: fcinternews.it

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato a Inter TV dopo la sconfitta per 2-0 subita a San Siro contro l'Inter: "Nel primo tempo siamo riusciti a portare pressione sui portatori di palla dell'Inter, rendendo non pulite le loro giocate. Anche nella ripresa stavamo riuscendo in questo intento, purtroppo poi l'episodio di Politano ha cambiato un po' l'inerzia della partita: peccato, perché in pratica si è trattato di un nostro autogol. E non siamo stati in seguito bravi e capaci a finalizzare delle occasioni importanti. Nelle fasi di costruzione e di appoggio potevamo far meglio. Sicuramente fino al momento del gol i nerazzurri erano più in difficoltà: dopo l'1-0 sono venute fuori le qualità tecniche tra una squadra costruita come l'Inter e la nostra SPAL".