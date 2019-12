SPAL, Semplici: "Dobbiamo crederci, siamo partiti troppo timorosi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Dobbiamo ripartire da questo secondo me. Spiace per non aver fatto la stessa prestazione nel primo. Siamo stati un po' troppo timorosi poi siamo stati bravi a reagire e abbiamo rischiato di pareggiarla in alcune situazioni. Bisogna essere più bravi a proporre le nostre qualità".

La classifica preoccupa?

"La classifica è normale che non è delle migliori ma siamo tutti lì. L’importante è crederci e con la prestazione del secondo tempo possiamo toglierci da questa situazione".

Due gol arrivati per due errori.

"Per salvarsi questa è la base. Nel primo gol abbiamo fatto un errore in uscita e loro sono stati bravi ad approfittarne. Nel secondo invece è stato bravo Lautaro, non era facile marcarlo con attenzione. Direi che l'organizzazione difensiva deve essere la base per squadre come la nostra per arrivare alla salvezza".