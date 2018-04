SPAL, Semplici: "Dopo il gol di Nainggolan ci siamo disuniti"

© foto di Federico De Luca

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha commentato così il ko casalingo per 3-0 contro la Roma ai microfoni di Premium Sport: "Sapevamo che avremmo dovuto giocarcela contro una squadra in salute ed il fatto di aver disputato tre partite in una settimana lo abbiamo un po' pagato. Meret ha fatto parate importanti; poi, dopo il gol di Nainggolan, la squadra si è disunita. Bisogna fare anche i complimenti ai nostri avversari, che hanno caratteristiche diverse dalle nostre. Salvezza? Noi ci crediamo, siamo in lotta e vogliamo raggiungere l'obiettivo. Abbiamo fermato la Juventus, ma non sempre si riesce a fare quel tipo di partite".