L'infortunio di D'Alessandro non porterà la SPAL a intervenire sul mercato, parola di Leonardo Semplici. Il tecnico degli estensi ne ha parlato oggi in conferenza stampa: "Sono concentrato sul campo, ma non credo che si guarderà a quel tipo di mercato. Restano comunque valutazioni che dovrà fare la società". Per l'ex orobico un grave infortunio al ginocchio, possibile anche l'interessamento dei legamenti.

