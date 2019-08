SPAL, Semplici è determinato: "Voglio una squadra più aggressiva"

Il tecnico dei biancazzurri ha parlato al termine delle due amichevoli di giornata. Tanti i temi della chiacchierata

Al termine del doppio test contro Virtus Bolzano e FC Obermais, Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Telestense per tirare le somme del ritiro a Valles.

Semplici, qual è il bilancio di questa seconda fase di preparazione?

“Direi positivo. I ragazzi hanno lavorato bene. Ad eccezione di Felipe, non ci sono state delle problematiche fisiche. Tutti ci mettono grande impegno e determinazione. Sicuramente oggi abbiamo fatto qualche passo indietro sul piano del gioco, ma era dovuto anche alla stanchezza degli allenamenti che abbiamo fatto negli ultimi giorni. Questo è il percorso di avvicinamento per cercare di essere pronti in vista di Coppa Italia e poi campionato”.

Rispetto alla passata stagione, è cambiato qualcosa?

“Stiamo cercando di cambiare qualcosa, sia sotto l’aspetto tattico che della preparazione. Come staff proviamo sempre di migliorare, poi non sempre ci riusciamo. Però cerchiamo di mettere nuove idee, anche se vanno rispettate le caratteristiche dei giocatori. Quest’anno credo la SPAL si possa adattare a giocare in più maniere. Bisognerà magari aspettare la fine del mercato per capire la rosa che avrò a disposizione”.

Possiamo parlare di una SPAL più aggressiva?

“Direi. Questa è l’idea. Vogliamo andare a prendere gli avversari più alti. Sicuramente bisogna farlo in maniera unita perché sennò rischiamo di prendere qualche imbarcata di troppo. Solo attraverso queste esercitazioni possiamo ottenere la forza per portare avanti queste idee”.

Cosa si aspetta dal mercato?

“Lo sappiamo tutti quello che mi aspetto: di completare la rosa nei ruoli che mancano. Sappiamo che dovranno partire altri calciatori. La società sta lavorando per questo. Vagnati è presente in tutti quelle che sono gli aspetti delle mie richieste e cercheremo, per quelli che sono i nostri budget e i nostri obiettivi, di fare una squadra competitiva”.

Ora c’è il test con l’Hellas Verona?

“Si, un bel test importante sotto il punto di vista dell’impegno. Cercheremo di valutare bene la crescita della squadra e a che punto è la crescita dei ragazzi. Oggi queste due partite le abbiamo fatte per cercare di dare i novanta minuti a tutti e qualcuno ha dovuto fare qualcosa in più. Questo comunque ci fa lavorare nella giusta maniera e con la giusta idea per essere pronti alla partenza del campionato”.