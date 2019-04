SPAL, Semplici e le assenze in casa Juve: "Avessi io questi problemi..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, parla così in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Juventus di domani, coi bianconeri che potrebbero confermarsi campioni d'Italia con un solo punto a Ferrara: "Io non credo che ai giocatori della Juve, a prescindere dagli interpreti, manchi la voglia di vincere. Gli manca poco per aggiudicarsi lo scudetto e vorranno provare a festeggiare già domani. Starà a noi cercare di disputare una partita straordinaria per rendergliela difficile. Vogliamo fare punti contro una squadra di grandissimo valore come la Juventus".

A livello motivazione sono le gare più semplici da preparare:

"Di sicuro queste partite non richiedono grande preparazione a livello motivazionale. Ma in generale sappiamo che importanza ha questo momento della stagione e quali sono i vari aspetti da curare per fare in modo che s’arrivi preparati al massimo all’appuntamento. Poi le motivazioni andranno riportare sul campo con l’attenzione e lo spirito di squadra, servirà una grande prestazione contro una squadra di valori assoluti. Hanno qualità di livello europeo e per fare risultato bisogna sperare che stiano pensando ad altro".

Allegri avrà diversi problemi, ma anche per lei ci sono numerose assenze.

"Li vorrei avere io i suoi problemi... Per quanto riguarda noi, con Kurtic è andata male e ho sbagliato a non fare più turnover per far sì che queste cose non accadessero".

La Juventus arriverà con tante seconde linee, forse ancora più cariche rispetto ai titolarissimi.

"Ma stiamo parlando di giocatori che praticamente sono tutti nazionali e quelli che devono sostituire gli assenti non è che li facciano rimpiangere. Anzi, quelli impiegati meno vorranno fare una grande partita. Verranno qui con una formazione competitiva per vincere, come fanno in qualunque partita, mi auguro che da parte nostra ci sia la mentalità di disputare una grande partita, fare un risultato positivo domani sarebbe di grandissima importanza".

Firmerebbe per un pareggio?

"Sarebbe un risultato positivo, ma per meritarlo servirà una prestazione di grande livello. Mi auguro ci sia veramente la mentalità per fare una partita importante di fronte al nostro pubblico. Per noi sarebbero punti di vitale importanza, bisognerà fare di tutto per farlo accadere. Ma loro non si accontenteranno del pari".

In difesa pensi di dare qualche turno di riposo?

"Cionek era stanco, ma ha beneficiato del riposo a Cagliari. Bonifazi lo ha avuto in precedenza con la Lazio, solo Vicari ha giocato tutte le ultime partite. Ma in questa settimana c’è stato modo di recuperare un po’ di energie".

Floccari è pienamente recuperato?

"Floccari è guarito dalla tonsillite, da mercoledì ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo. Abbiamo due diffidati, Cionek e Fares, ma lasciandoli fuori diventerebbe difficile fare una formazione adeguata per un incontro di questa difficoltà. Quindi dovranno stare entrambi attenti se non vogliono saltare la trasferta di Empoli".